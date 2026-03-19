Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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19.03.2026 11:00:24

Vonovia SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Vorstandschef Luka Mucic gehe auf verschiedene Kritikpunkte der Investoren ein, indem der Immobilienkonzern nun seine Dividendenpolitik vereinfachen, die Transparenz erhöhen und die Verschuldungsquote senken wolle, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,48 € 		Abst. Kursziel*:
42,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,50%
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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