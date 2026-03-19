Fraport Aktie
|74,55EUR
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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der positive Cashflow im vergangenen Jahr sei für den Flughafenbetreiber ein wichtiger Wendepunkt, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwochabend. Das Management fokussiere nunmehr auf einen Abbau der Verschuldung und Disziplin bei den Kapitalausgaben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
75,60 €
|
Abst. Kursziel*:
25,66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
74,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,35%
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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