NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Vor allem die Segmente Design und Bau des Spezialisten für Architektur-Software dürfte die Investoren erfreuen, schrieb Joseph George in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Schätzungen dürften sich allerdings wohl nicht stärker bewegen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.