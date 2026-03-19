Saint-Gobain Aktie
|69,36EUR
|-1,54EUR
|-2,17%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts der Kursschwäche seit Jahresbeginn sei der europäische Baustoffsektor mit seiner Preissetzungsmacht attraktiv bewertet, wobei sie weiterhin die Hersteller von schweren Primärbaustoffen und strukturellen Materialien bevorzuge, schrieb Elodie Rall in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Neben ihrem bevorzugten Titel Heidelberg Materials bewertet sie Holcim und CRH weiter mit "Overweight" und stuft zudem Buzzi auf "Overweight" hoch. Bei leichten Baustoffen sieht sie mehr Risiken und belässt Sika auf "Underweight". Weniger Risiken in diesem Bereich seien Saint-Gobain und die ebenfalls mit "Overweight" eingestuften Rockwool ausgesetzt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71,74 €
|
Abst. Kursziel*:
39,39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
69,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,18%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|08:07
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|02.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09:15
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|09:04
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|08:59
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|08:52
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|08:51
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|08:44
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|08:41
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:42
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:38
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Repsol Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:32
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.