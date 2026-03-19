freenet Aktie
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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktie sei aus Investmentsicht in den vergangenen 12 bis 18 Monaten schwerer einzuschätzen, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag. Der Experte senkte die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Mobilfunkanbieters in diesem Jahr um vier Prozent./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30,00 €
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Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
26,84 €
|
Abst. Kursziel*:
11,77%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
27,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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