Sartorius vz. Aktie
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 304 auf 284 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Pharma- und Laborausrüsters habe auf dem jüngsten Kapitalmarkttag eine überzeugende und schlüssige Strategie für eine nachhaltige, langfristige Wertschöpfung vorgestellt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die neuen mittelfristigen Finanzziele seien ehrgeizig, erschienen jedoch realistisch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
284,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
210,40 €
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Abst. Kursziel*:
34,98%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
211,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
34,22%
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Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-
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