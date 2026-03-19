Sartorius vz. Aktie

211,60EUR -4,60EUR -2,13%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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19.03.2026 09:15:18

Sartorius vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 304 auf 284 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Pharma- und Laborausrüsters habe auf dem jüngsten Kapitalmarkttag eine überzeugende und schlüssige Strategie für eine nachhaltige, langfristige Wertschöpfung vorgestellt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die neuen mittelfristigen Finanzziele seien ehrgeizig, erschienen jedoch realistisch./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
210,40 € 		Abst. Kursziel*:
34,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
211,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,22%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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