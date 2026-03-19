IONOS Aktie

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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

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19.03.2026 09:11:29

IONOS Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Größere Änderungen an den Schätzungen für den Anbieter von Internetdiensten dürfte es mit Blick auf dessen Jahresprognosen nicht geben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Overweight
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23,40 € 		Abst. Kursziel*:
58,12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,48%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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