IONOS Aktie
|23,20EUR
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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Größere Änderungen an den Schätzungen für den Anbieter von Internetdiensten dürfte es mit Blick auf dessen Jahresprognosen nicht geben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Overweight
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,40 €
|
Abst. Kursziel*:
58,12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,48%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
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