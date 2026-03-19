LANXESS Aktie
|12,30EUR
|-0,73EUR
|-5,60%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underweight" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, während der freie Barmittelzufluss diese verfehlt habe, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Ungeachtet des schwachen ersten Quartals, das auf den Aktienkurs drücken dürfte, lägen die Konsensschätzungen im Rahmen der Jahreszielspannen des Unternehmens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
12,92 €
|
Abst. Kursziel*:
16,10%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
12,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|08:44
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|08:15
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
