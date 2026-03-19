easyJet Aktie
|4,23EUR
|-0,04EUR
|-0,84%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 465 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Sell
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,40 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
4,16 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
3,53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu easyJet plc
|08:52
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|07:43
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|07:43
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:43
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|4,23
|-0,84%
