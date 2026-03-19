United Internet Aktie

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United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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19.03.2026 10:55:49

United Internet Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse und Ausblicke von United Internet und der Tochter 1&1 seien weitgehend beruhigend gewesen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er rechnet mit steigenden Marktschätzungen für den Barmittelzufluss./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 09:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
34,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,22 € 		Abst. Kursziel*:
31,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,09%
Analyst Name::
Andrew Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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