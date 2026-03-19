United Internet Aktie
|27,44EUR
|1,98EUR
|7,78%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse und Ausblicke von United Internet und der Tochter 1&1 seien weitgehend beruhigend gewesen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er rechnet mit steigenden Marktschätzungen für den Barmittelzufluss./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 09:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,22 €
|
Abst. Kursziel*:
31,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,09%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AG
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
07:56
|United Internet wächst profitabel und will das auch 2026 tun (Dow Jones)
|
07:29
|EQS-News: United Internet with successful fiscal year 2025 (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: United Internet mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
18.03.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)