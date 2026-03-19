PVA TePla Aktie
|29,50EUR
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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Plasmatechnologie und Metrologie habe die vorläufigen Eckdaten für das vergangene Quartal sowie die Ziele für 2026 bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Positiv steche die Auftragslage heraus./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
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Unternehmen:
PVA TePla AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
31,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
27,40 €
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Abst. Kursziel*:
13,14%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
29,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
5,08%
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Analyst Name::
Constantin Hesse
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KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
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09:29
|Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
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07:00
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07:00
|EQS-News: PVA TePla schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlichem Auftragsplus ab (EQS Group)
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18.03.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert mittags (finanzen.at)
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18.03.26
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16.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
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13.03.26
|EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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12.03.26