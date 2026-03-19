PVA TePla Aktie

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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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19.03.2026 08:20:47

PVA TePla Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Plasmatechnologie und Metrologie habe die vorläufigen Eckdaten für das vergangene Quartal sowie die Ziele für 2026 bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Positiv steche die Auftragslage heraus./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,40 € 		Abst. Kursziel*:
13,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,08%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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