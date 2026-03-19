IONOS Aktie
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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 45,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee attestierte dem Webhoster am Donnerstag beruhigend gute Ergebnisse im vierten Quartal 2025. Auch der Neukundenzuwachs sei solide./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
45,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,30 €
|
Abst. Kursziel*:
87,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89,58%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
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