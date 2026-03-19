IONOS Aktie

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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

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19.03.2026 10:58:32

IONOS Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 45,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee attestierte dem Webhoster am Donnerstag beruhigend gute Ergebnisse im vierten Quartal 2025. Auch der Neukundenzuwachs sei solide./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
45,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,30 € 		Abst. Kursziel*:
87,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
89,58%
Analyst Name::
Andrew Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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