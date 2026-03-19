FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen des Immobilienkonzerns hätten dank einer zunehmenden Dynamik im polnischen Geschäft die Markterwartungen übertroffen, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET



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