TAG Immobilien Aktie
|13,13EUR
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|-5,54%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen des Immobilienkonzerns hätten dank einer zunehmenden Dynamik im polnischen Geschäft die Markterwartungen übertroffen, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
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Unternehmen:
TAG Immobilien AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
18,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
13,12 €
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Abst. Kursziel*:
37,20%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
13,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,09%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
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KGV*:
-
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