Airbus Aktie
|163,94EUR
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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Flugzeugbauers habe sich nicht übermäßig optimistisch gezeigt, was die Übererfüllung seines Auslieferungsziels für 2026 angeht, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Auch wenn die Beziehung zum Triebwerklieferanten Pratt & Whitney angespannt sei, gebe es derzeit keine Alternative./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
226,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
164,92 €
|
Abst. Kursziel*:
37,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
163,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,86%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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