Airbus Aktie

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Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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19.03.2026 10:17:55

Airbus SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Flugzeugbauers habe sich nicht übermäßig optimistisch gezeigt, was die Übererfüllung seines Auslieferungsziels für 2026 angeht, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Auch wenn die Beziehung zum Triebwerklieferanten Pratt & Whitney angespannt sei, gebe es derzeit keine Alternative./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
164,92 € 		Abst. Kursziel*:
37,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
163,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,86%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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