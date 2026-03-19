Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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19.03.2026 10:47:52

Zalando Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach einer Veranstaltung mit Analysten mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Zentrales Thema sei die Künstliche Intelligenz gewesen, schrieb Yashraj Rajani am Mittwochabend. Der Online-Modehändler sei zuversichtlich, dass er seine einzigartigen Daten für sich nutzbar machen und von KI-Agenten profitieren kann./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 22:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,80 € 		Abst. Kursziel*:
60,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60,65%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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