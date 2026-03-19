ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach einer Veranstaltung mit Analysten mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Zentrales Thema sei die Künstliche Intelligenz gewesen, schrieb Yashraj Rajani am Mittwochabend. Der Online-Modehändler sei zuversichtlich, dass er seine einzigartigen Daten für sich nutzbar machen und von KI-Agenten profitieren kann./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 22:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.