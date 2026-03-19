RATIONAL Aktie

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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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19.03.2026 10:52:45

RATIONAL Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach endgültigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Großküchenausrüsters habe vor allem von hohen Bruttomargen profitiert, schrieb Olivier Calvet in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Hilfreich seien auch Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz in der Verwaltung gewesen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
785,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
673,50 € 		Abst. Kursziel*:
16,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
668,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,51%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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