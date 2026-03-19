ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach endgültigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Großküchenausrüsters habe vor allem von hohen Bruttomargen profitiert, schrieb Olivier Calvet in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Hilfreich seien auch Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz in der Verwaltung gewesen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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