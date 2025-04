ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" belassen. Allgemein schwache Ergebnisse im ersten Quartal dürften nicht überraschen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison von Brauereien und Spirituosenherstellern. Er favorisiert Abfüller und Bierbrauer, bei den Spirituosenherstellern setzt er vor allem auf Diageo. Angesichts der jüngsten Währungsschwankungen dürften die Gewinnschätzungen am Markt aber allgemein sinken./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 05:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 05:11 / GMT





