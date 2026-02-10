Philips Aktie

26,61EUR 1,88EUR 7,60%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

10.02.2026 10:31:50

Philips Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe insgesamt starke Resultate vorgelegt, schrieb Susannah Ludwig am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
26,53 € 		Abst. Kursziel*:
-14,44%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
26,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,69%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

