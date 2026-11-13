ProCredit Aktie
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WKN DE: 622340 / ISIN: DE0006223407
ProCredit Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Procredit von 15,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Jahresviertel rücke eine zweistellige Eigenkapitalrendite näher, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstagabend nach dem Bericht der auf Südost- und Osteuropa spezialisierten Bankengruppe./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProCredit Holding AG & Co.KGaA Buy
|
Unternehmen:
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
16,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,79 €
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Abst. Kursziel*:
68,54%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
9,80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
68,37%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
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12.11.26
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christoph Beeck, buy (EQS Group)
Analysen zu ProCredit Holding AG & Co.KGaA
Aktien in diesem Artikel
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