HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Procredit von 15,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Jahresviertel rücke eine zweistellige Eigenkapitalrendite näher, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstagabend nach dem Bericht der auf Südost- und Osteuropa spezialisierten Bankengruppe./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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