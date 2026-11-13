Bechtle Aktie
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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Ein historischer Rekordauftragsbestand von 3,61 Milliarden Euro bietet hohe Visibilität für das vierte Quartal und das kommende Geschäftsjahr", schrieb Thorsten Reigber am Freitag nach den Zahlen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Kaufen
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Unternehmen:
Bechtle AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
33,76 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
34,14 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Reigber
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KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
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13:11
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro (dpa-AFX)
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07:29
|EQS-News: Bechtle delivers double-digit growth in business volume and EBT, raises 2026 forecast again (EQS Group)
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07:29
|EQS-News: Bechtle steigert Geschäftsvolumen und EBT zweistellig und erhöht erneut Prognose für 2026 (EQS Group)
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11.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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11.11.26
|TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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10.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
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10.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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09.11.26
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Analysen zu Bechtle AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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