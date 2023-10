NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma vor Zahlen von 70 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania begründete den Schritt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit gesenkten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr aufgrund höherer operativer Kosten. Das dritte Quartal sei durch einige negative Faktoren wie etwa Wechselkurseffekte beeinflusst. Zudem hätten sich einige Umsätze bereits in das Vorquartal verlagert. Dennoch dürften dem Sportartikelhersteller im Berichtszeitraum ein organisches Wachstum von 5 Prozent und eine schrittweise Margenverbesserung geglückt sein. Auch die Aussichten für 2024 seien positiv./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 06:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 06:22 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.