NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma SE von 70 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den jüngsten Zahlen von Nike und JD Sports sowie aus unternehmensspezifischen Gründen stünden Puma sowie die gesamte Sportartikelbranche zunehmend unter Druck, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Puma sei das nach dem jüngsten Kursrückgang schon großteils eingepreist, begründete er das beibehaltene Anlagevotum. Er senkte allerdings seine Schätzungen weiter und liegt nun beim Ergebnis je Aktie zehn Prozent unter den Konsensprognosen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 00:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 00:47 / EST





