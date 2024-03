NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7000 Pence belassen. Der britische Konsumgüterkonzern habe verspätet, aber kämpferisch auf ein Urteil eines US-Geschworenengerichts gegen die Konzerntochter Mead Johnson reagiert, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Reaktion von Reckitt sei in gewisser Weise ein willkommenes Zeichen dafür, dass die Briten versuchten, die Kontrolle über das Narrativ zu erlangen. Reckitt sei der Meinung, starke Argumente zu haben. Das Urteil, dass Mead Johnson 60 Millionen US-Dollar Schadensersatz zahlen soll, sei völlig aus dem Nichts gekommen und hatte die Aktien des Konsumgüterkonzerns einbrechen lassen./la/jha/



