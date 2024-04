NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Im jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht für 2023 habe der Konsumgüterkonzern auf die Möglichkeit einer Produkthaftungsdeckung für Schäden im Zusammenhang mit der Darmerkrankung "nekrotisierende Enterokolitis" (NEC) hingewiesen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei zwar sehr zurückhaltend formuliert, aber seines Wissens nach erstmals kommuniziert und werde von ihm als moderat positiv eingeschätzt. Vor einigen Wochen verurteilte ein US-Gericht die Reckitt-Tochter Mead Johnson zur Zahlung von 60 Millionen Dollar an die Mutter eines Frühgeborenen, das an NEC starb./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 05:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 05:58 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.