Redcare Pharmacy Aktie
|48,48EUR
|-11,42EUR
|-19,07%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
04.03.2026 11:31:14
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy trotz eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Onlineapotheke seien enttäuschend, schrieb Sarah Roberts am Mittwoch. Auch der Ausblick auf 2026 bedeute immensen Korrekturbedarf am Konsens./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49,86 €
|
Abst. Kursziel*:
120,62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
126,90%
|
Analyst Name::
Sarah Roberts
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|11:32
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:31
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|11:29
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
