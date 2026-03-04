Redcare Pharmacy Aktie

48,48EUR -11,42EUR -19,07%
Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 11:31:14

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy trotz eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Onlineapotheke seien enttäuschend, schrieb Sarah Roberts am Mittwoch. Auch der Ausblick auf 2026 bedeute immensen Korrekturbedarf am Konsens./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
49,86 € 		Abst. Kursziel*:
120,62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
126,90%
Analyst Name::
Sarah Roberts 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Analysen
11:32 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:31 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
11:29 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
10:52 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
11.02.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 48,84 -18,46% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Aktuelle Aktienanalysen

12:47 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
12:45 ASML NV Buy UBS AG
12:45 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
12:44 TRATON Buy Warburg Research
12:43 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
12:01 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:59 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:48 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:41 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:32 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:31 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
11:29 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
11:13 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:10 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
11:09 Fresenius Overweight Barclays Capital
11:07 Sixt Buy UBS AG
11:06