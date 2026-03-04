LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy trotz eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Onlineapotheke seien enttäuschend, schrieb Sarah Roberts am Mittwoch. Auch der Ausblick auf 2026 bedeute immensen Korrekturbedarf am Konsens./ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.