Redcare Pharmacy Aktie

48,48EUR -11,42EUR -19,07%
Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

04.03.2026 11:32:34

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach dem Geschäftsbericht für das vergangene Jahr sowie den 2026er-Prognosen zunächst mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Die größte Abweichung nach unten gebe es im Rezeptgeschäft in Deutschland./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:07 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49,86 € 		Abst. Kursziel*:
150,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
157,84%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

11:32 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:31 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
11:29 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
10:52 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
11.02.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
