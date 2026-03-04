MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach dem Geschäftsbericht für das vergangene Jahr sowie den 2026er-Prognosen zunächst mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Die größte Abweichung nach unten gebe es im Rezeptgeschäft in Deutschland./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:07 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.