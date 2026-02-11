Redcare Pharmacy Aktie

66,15EUR -0,45EUR -0,68%
Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 16:11:57

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 175 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sein Kursziel wegen geringerer Umsatz- und Gewinnerwartungen in den Jahren 2025 bis 2027 sowie ?wegen reduzierter Marktmultiplikatoren im E-Commerce-Sektor gekappt, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:09 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,05 € 		Abst. Kursziel*:
95,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
88,96%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Analysen
16:11 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
04.02.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.26 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
16.01.26 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,70 0,15% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Aktuelle Aktienanalysen

16:46 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
16:44 Commerzbank Halten DZ BANK
16:11 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
16:05 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
15:58 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:56 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:42 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
15:00 Coca-Cola Buy UBS AG
14:45 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
14:32 NVIDIA Buy UBS AG
13:37 Evonik Halten DZ BANK
13:14 Gerresheimer Neutral UBS AG
13:14 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:13 GEA Buy UBS AG
13:10 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:10 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
13:06 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:58 L'Oréal Overweight Barclays Capital
12:49 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:49 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:33 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:31 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
12:29 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
12:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
12:27 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
12:05 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:03 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:02 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:01 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:48 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:35 Philips Overweight Barclays Capital
11:34 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:33 BP Neutral UBS AG
11:33 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
11:32 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:27 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
11:24 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11:16 Kering Hold Deutsche Bank AG
11:15 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
11:09 TotalEnergies Buy UBS AG
11:08 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
11:06 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
11:06 Siemens Energy Buy UBS AG
11:05 TUI Neutral UBS AG
11:04 Rheinmetall Hold Warburg Research
11:04 Wacker Neuson Hold Warburg Research
11:03 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
11:02 Commerzbank Hold Warburg Research
11:02 Gerresheimer Equal Weight Barclays Capital
10:50 ams buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen