Redcare Pharmacy Aktie
|66,15EUR
|-0,45EUR
|-0,68%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 175 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sein Kursziel wegen geringerer Umsatz- und Gewinnerwartungen in den Jahren 2025 bis 2027 sowie ?wegen reduzierter Marktmultiplikatoren im E-Commerce-Sektor gekappt, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:09 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,05 €
|
Abst. Kursziel*:
95,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
88,96%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|66,70
|0,15%
