Redcare Pharmacy Aktie
|48,48EUR
|-11,42EUR
|-19,07%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy trotz eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele der Onlineapotheke für 2026 lägen durch die Bank klar unter den Erwartungen, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis, das sich am Mittelpunkt der Zielspanne daraus ergebe, liege um 19 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,86 €
|
Abst. Kursziel*:
200,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
209,41%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
10:18
|Ausblick: Redcare Pharmacy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
08:40
|AKTIE IM FOKUS: Redcare vor nächstem Kursrutsch - Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
06:57