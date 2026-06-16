Redcare Pharmacy Aktie
|62,40EUR
|6,25EUR
|11,13%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Internet-Apotheke beschleunige das Wachstum und verbessere die Profitabilität, schrieb Volker Bosse am Dienstag anlässlich der Anhebung der Unternehmensprognosen. In beiden Bereichen - dem Geschäft mit verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten - verzeichne Redcare eine starke Dynamik./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 09:29 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
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Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Baader Bank
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Kursziel:
85,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,60 €
|
Abst. Kursziel*:
45,05%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
62,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,22%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
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