Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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16.06.2026 09:52:11

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Internet-Apotheke beschleunige das Wachstum und verbessere die Profitabilität, schrieb Volker Bosse am Dienstag anlässlich der Anhebung der Unternehmensprognosen. In beiden Bereichen - dem Geschäft mit verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten - verzeichne Redcare eine starke Dynamik./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 09:29 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58,60 € 		Abst. Kursziel*:
45,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,22%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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