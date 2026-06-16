MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Internet-Apotheke beschleunige das Wachstum und verbessere die Profitabilität, schrieb Volker Bosse am Dienstag anlässlich der Anhebung der Unternehmensprognosen. In beiden Bereichen - dem Geschäft mit verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten - verzeichne Redcare eine starke Dynamik./rob/ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 09:29 / CEST

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