Renault Aktie
|31,04EUR
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|-1,24%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault nach Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Erwartungen an das erste Quartal des Autobauers seien übertroffen worden, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Jahresziele seien bestätigt worden./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31,73 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,13%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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