NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Erlöse des Autokonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Auftragslage sei gut, vor allem bei der Marke Dacia./rob/edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:48 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.