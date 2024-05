HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Renk mit "Buy" und einem Kursziel von 35,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der im Februar an die Börse gegangene Panzergetriebe-Hersteller punkte mit hohen Marktanteilen, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Renk beliefere nicht nur mehr als 70 Armeen weltweit, sondern sei auch ein wichtiger Zulieferer für vibrationsarme und leise Wasserfahrzeug-Antriebe und biete dank des hohen Auftragsbestands eine sehr gut vorhersagbare Geschäftsentwicklung./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 08:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 08:21 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.