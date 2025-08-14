RWE Aktie
|34,18EUR
|-1,33EUR
|-3,75%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis und das Nettoergebnis lägen um vier bis fünf Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe der Energiekonzern aber bestätigt./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,28 €
|
Abst. Kursziel*:
16,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,03%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
