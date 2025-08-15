FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Energiekonzern habe seine Zuversicht bekräftigt, im Gesamtjahr mit dem Ergebnis im Zielband zu liegen, schrieb Olly Jeffery in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er aktualisierte seine Schätzungen und betonte, es seien Kurstreiber in Sicht./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.