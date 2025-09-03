RWE Aktie
|34,04EUR
|0,23EUR
|0,68%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi thematisiert am Mittwoch das Risiko einer Energiekrise in Europa und ihre Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette der Stromversorgung. Die Krise zu vermeiden, könnte in den kommenden zehn Jahren nach "chronischer Unterinvestition" nun etwa 3 Billionen Euro kosten, so der Experte. Investitionen seien dringend notwendig, denn der Strombedarf steige nach 15 Jahren Rückgang wieder. Es drohe eine Unterversorgung. RWE sieht Gandolfi als Hauptprofiteur der Entwicklung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:00 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
44,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,87 €
|
Abst. Kursziel*:
31,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,61%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
