Ryanair Aktie

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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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19.03.2026 07:44:16

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,67 € 		Abst. Kursziel*:
25,66%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,91%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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