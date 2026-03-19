NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT



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