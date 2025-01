NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 21 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal habe er seine Nettogewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2024/25 und 2025/26 erhöht, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Billigfliegers berge derzeit mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtsrisiken./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 19:24 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.