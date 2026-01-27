Ryanair Aktie

27,90EUR -0,53EUR -1,86%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

27.01.2026 08:11:42

Ryanair Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg attestierte den Iren nach den Quartalszahlen am Montagnachmittag ordentliche Ergebnisse und einen beruhigenden Ausblick. Es fehle jedoch zunächst an frischen Impulsen durch Potenzial für die Markterwartungen oder Ausschüttungsdynamik an die Anleger./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:36 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28,02 € 		Abst. Kursziel*:
17,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,28%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

