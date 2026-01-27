LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg attestierte den Iren nach den Quartalszahlen am Montagnachmittag ordentliche Ergebnisse und einen beruhigenden Ausblick. Es fehle jedoch zunächst an frischen Impulsen durch Potenzial für die Markterwartungen oder Ausschüttungsdynamik an die Anleger./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:36 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.