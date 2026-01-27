Ryanair Aktie

27,90EUR -0,53EUR -1,86%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

27.01.2026 08:48:55

Ryanair Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham attestierte der Billigfluggesellschaft in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen solide Fortschritte. Die Ticketpreise hätten gemessen an den Unternehmensaussagen aus dem November positiv überrascht. Das bereinigte Nettoergebnis liege indes deutlich über der Konsensprognose, aber klar unter seiner Schätzung. Den Ergebnisausblick auf 2026 wertet der Experte als konservativ./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,02 € 		Abst. Kursziel*:
17,77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,28%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

