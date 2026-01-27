NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte den Iren nach den Quartalszahlen eine solide Preisentwicklung und die beste Rolle in der Branche bei den Kosten. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.