Ryanair Aktie

28,58EUR 0,15EUR 0,53%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

27.01.2026 07:23:03

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Nach den Zahlen für das vergangene Geschäftsquartal habe er seine Schätzungen für die Billigfluggesellschaft in den Jahren 2026 und 2027 moderat gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane am Montagabend. Für 2027 liege er weiter über den Konsensprognosen. Auf Basis seiner Erwartungen für das übernächste Jahr sei die Aktie attraktiv bewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28,02 € 		Abst. Kursziel*:
14,20%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
28,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,97%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

