SAFRAN Aktie
|338,30EUR
|6,00EUR
|1,81%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran von 340 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch die ambitionierteren Ziele für 2028 erschienen noch konservativ, schrieb Ken Herbert am Freitagabend nach dem Geschäftsbericht der Franzosen. Hauptgrund für ein Investment in die Aktien des Rüstungskonzerns und Triebwerkbauers bleibe das Servicegeschäft./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 19:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 19:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
400,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
333,50 €
|
Abst. Kursziel*:
19,94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
338,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,24%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Analysen zu SAFRAN S.A.
|10:57
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|06:20
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
