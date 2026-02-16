Hapag-Lloyd Aktie

112,30EUR -7,60EUR -6,34%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 18:09:26

Hapag-Lloyd Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit Blick auf eine Übernahme der Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der von der Hamburger Großreederei gebotene Kaufpreis von 35 US-Dollar je ZIM-Aktie liege um rund 60 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Das belege, dass Größe und Marktanteile in der Branche schwerer wögen als das Schaffen von Wert./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
112,30 € 		Abst. Kursziel*:
-42,12%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
112,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-42,12%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

mehr Analysen
18:09 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hapag-Lloyd AG 112,20 -6,42% Hapag-Lloyd AG

Aktuelle Aktienanalysen

18:09 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
17:50 AXA Outperform RBC Capital Markets
17:50 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
14:46 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
14:32 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
14:27 Fabasoft kaufen Warburg Research
14:01 Nutrien Neutral UBS AG
13:59 Akzo Nobel Neutral UBS AG
13:59 Air Liquide Buy UBS AG
13:58 Bayer Neutral UBS AG
13:58 K+S Sell UBS AG
13:57 LANXESS Sell UBS AG
13:57 Brenntag Sell UBS AG
13:57 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
13:56 Evonik Neutral UBS AG
13:55 BASF Neutral UBS AG
13:39 Fabasoft kaufen Warburg Research
13:23 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
13:20 KWS SAAT Halten DZ BANK
13:17 Verbund verkaufen UBS AG
12:57 Fraport Sell UBS AG
12:56 VINCI Buy UBS AG
12:55 Volvo AB Buy UBS AG
12:39 Michelin Neutral UBS AG
12:37 Visa Buy UBS AG
12:27 Alphabet C Kaufen DZ BANK
12:18 Vodafone Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:12 pbb Buy Warburg Research
12:02 Ahold Delhaize Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:02 McDonald's Kaufen DZ BANK
12:01 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:49 Santander Buy UBS AG
11:26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
11:13 Danone Buy UBS AG
11:12 Befesa Hold Deutsche Bank AG
11:12 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 Allianz Hold Deutsche Bank AG
11:01 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:58 Hermès Equal Weight Barclays Capital
10:57 AXA Buy Deutsche Bank AG
10:57 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
10:57 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:56 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
10:55 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
10:42 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
10:31 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
10:26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
10:25 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
10:25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:03 Siemens Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen