SAFRAN Aktie
|278,90EUR
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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe mit einem starken Umsatz die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen, schrieb David Perry am Donnerstag. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber nicht viel ändern. Zudem werde wohl die Situation im Nahen Osten dem Aktienkurs den Weg vorgeben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
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Unternehmen:
SAFRAN S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
400,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
275,60 €
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Abst. Kursziel*:
45,14%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
278,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
43,42%
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Analyst Name::
David H Perry
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KGV*:
-