SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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23.04.2026 09:15:37

SAFRAN Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe mit einem starken Umsatz die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen, schrieb David Perry am Donnerstag. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber nicht viel ändern. Zudem werde wohl die Situation im Nahen Osten dem Aktienkurs den Weg vorgeben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:38 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
275,60 € 		Abst. Kursziel*:
45,14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
278,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,42%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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