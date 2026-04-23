Sartorius Stedim Biotech Aktie

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WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

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23.04.2026 15:20:37

Sartorius Stedim Biotech Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis der Sartorius-Tochter Stedim Biotech hätten im ersten Quartal leicht unter den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Enttäuscht haben dürften aber vor allem die bestätigten Ziele für den Umsatz und die operative Gewinnmarge, die als konservativ angesehen würden. Die Konsensschätzungen seien für beide Kenngrößen höher./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:21 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
156,60 € 		Abst. Kursziel*:
40,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
158,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,98%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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