SMA Solar Aktie

51,60EUR 2,58EUR 5,26%
SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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24.04.2026 13:34:40

SMA Solar Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet mit einem soliden Auftragseingang im ersten Quartal, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Geschäft mit Photovoltaik-Kraftwerken sei momentan "spielentscheidend"./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52,45 € 		Abst. Kursziel*:
10,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,40%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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