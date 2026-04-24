SMA Solar Aktie
|51,60EUR
|2,58EUR
|5,26%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet mit einem soliden Auftragseingang im ersten Quartal, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Geschäft mit Photovoltaik-Kraftwerken sei momentan "spielentscheidend"./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52,45 €
|
Abst. Kursziel*:
10,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,40%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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