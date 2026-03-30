Sartorius Stedim Biotech Aktie

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WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

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30.03.2026 07:58:30

Sartorius Stedim Biotech Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 235 auf 214 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kurszielsenkung sei eine Reaktion auf die gestiegenen Marktzinsen, schrieb James Quigley am Montag. Das Erholungspotenzial der Sartorius-Tochter sei allerdings deutlich. Die bisherige Kursentwicklung im laufenden Jahr bestrafe die Franzosen für KI-Sorgen in der Life-Science-Branche, die sie eigentlich wenig beträfen. Quigley sieht insgesamt eine gute Einstiegschance./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
214,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
164,80 € 		Abst. Kursziel*:
29,85%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
167,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,49%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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