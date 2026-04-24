Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Zahlen und Ausblick von 60 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Chipkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Betrachtung des Zahlenwerks. Während er mit Blick auf die einzelnen Geschäftsfelder schon mit einer positiven Umsatzentwicklung in der Sparte Rechenzentren gerechnet habe, sei es für ihn schon überraschender gekommen, dass Intel im Geschäft mit Produkten für Endanwender die Erwartungen derart übertroffen habe. Insgesamt sei die Nachfrage offensichtlich weiter robust. Zudem hätten die Unternehmensziele die Markterwartungen klar übertroffen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 65,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 66,78
|
Abst. Kursziel*:
-2,67%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 66,78
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,67%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Analysen zu Intel Corp.
|13:05
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|06:33
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
