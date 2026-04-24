Salzgitter Aktie

47,94EUR -1,30EUR -2,64%
Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.04.2026 13:37:39

Salzgitter Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Salzgitter AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Es sei noch zu früh, um die Stahlpreisrally in den Geschäftsresultaten der Hersteller zu sehen, schrieb Andrew Jones am Freitag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison des ersten Quartals. Der Fokus liege daher auf den Ausblicken der Unternehmen. Bei Salzgitter habe das vorab veröffentlichte operative Ergebnis (Ebitda) vor allem dank der Beteiligung an Aurubis über den Erwartungen gelegen. Dazu habe Salzgitter das Ebitda-Jahresziel angehoben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:59 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
48,64 € 		Abst. Kursziel*:
15,13%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
47,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,81%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salzgitter

mehr Nachrichten