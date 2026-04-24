Intel Aktie
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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 65 auf 83 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Prognosen des Prozessorherstellers seien besser als die meisten Befürchtungen im Vorfeld, schrieb Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Fertigung gehe die beabsichtigte Entwicklung in die richtige Richtung. Der rasante Anstieg der Nachfrage nach Server-Prozessoren habe Intel dazu in die Lage versetzt, sein Schicksal in diesem Jahr besser selbst in die Hand zu nehmen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 05:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 05:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Neutral
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 83,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 80,79
|
Abst. Kursziel*:
2,74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 81,22
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,19%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
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